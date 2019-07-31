Росздравнадзор: Врачи частной клиники в Подмосковье отправили женщину с кровотечением в больницу на такси

Росздравнадзор направил в МВД результаты проверки частной клиники в Подмосковье, врачи которой отправили истекающую кровью пациентку в больницу на такси. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Уточняется, что проверка подмосковной частной клиники была проведена территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области в июле.

«В ходе проверки установлено, что пострадавшая обратилась в подмосковную клинику ООО «Институт здоровья» для проведения обследования перед процедурой искусственного оплодотворения. Во время гистероскопии произошел разрыв стенки матки, открылось внутрибрюшное кровотечение. Решение об экстренной госпитализации было принято врачами только спустя два часа после окончания процедуры. Согласно российскому законодательству, перевозка пациента в тяжелом состоянии осуществляется бригадой скорой медицинской помощи, но сотрудники ООО «Институт здоровья» отправили пациентку с кровотечением в больницу на такси без сопровождения медицинского работника», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что материалы проверки направлены в МВД для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).