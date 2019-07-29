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Дети расстреляли продавщицу из игрушечного пистолета на Урале 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двое младшеклассников совершили выстрелы из игрушечного пистолета по продавщице в магазине Екатеринбурга. Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на главк МВД Урала.
Как отмечают в ведомстве, до этого инцидента дети постоянно наведывались в данный магазин, работники которого подозревали их в воровстве игрушек.
В главке МВД сообщают, что в очередной раз продавщица решила поймать детей с поличным. Однако один из мальчиков начал стрелять в нее из игрушечного пистолета с шариками.
Также стало известно, что одного ребенка задержал и передал полицейским сотрудник магазина, а второму мальчику удалось скрыться.
Ранее сообщалось, что подростков арестовали после убийства женщин в Подмосковье.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Екатеринбург
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