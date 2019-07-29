Дети расстреляли продавщицу из игрушечного пистолета на Урале

Двое младшеклассников совершили выстрелы из игрушечного пистолета по продавщице в магазине Екатеринбурга . Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на главк МВД Урала.

Как отмечают в ведомстве, до этого инцидента дети постоянно наведывались в данный магазин, работники которого подозревали их в воровстве игрушек.

В главке МВД сообщают, что в очередной раз продавщица решила поймать детей с поличным. Однако один из мальчиков начал стрелять в нее из игрушечного пистолета с шариками.

Также стало известно, что одного ребенка задержал и передал полицейским сотрудник магазина, а второму мальчику удалось скрыться.

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