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Мигрант столкнул восьмилетнего мальчика под поезд в Германии 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Германии ребенок погиб в понедельник, 29 июля, после того, как мужчина столкнул его на пути перед приближающимся скоростным поездом ICE. Об этом сообщили в полиции, передает Deutsche Welle.
Инцидент произошел на главном железнодорожном вокзале Франкфурта. Сообщается, что мужчина столкнул восьмилетнего мальчика с платформы, после чего попытался сделать то же самое с его 40-летней матерью. По некоторым данным, подозреваемый пробовал спихнуть на рельсы и других пассажиров.
После произошедшего злоумышленник попытался скрыться с места, однако его задержали очевидцы, пишет Reuters. Как выяснилось, подозреваемый — 40-летний уроженец Эритреи.
Дело расследуется как убийство. Отмечается, что связи между нападавшим и семьей нет.
Вокзал Франкфурта-на-Майне является одним из самых загруженных вокзалов Германии. Из-за произошедшего несколько платформ оказались закрыты.
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Происшествия , Deutsche Welle , Reuters , Германия
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