Самолет Бе-200 МЧС РФ приступил к тушению пожаров в Красноярском крае

Процесс требует высокого уровня мастерства экипажа воздушного судна и летчика-наблюдателя Лесопопожарного центра.

В настоящий момент Бе-200 уже произвел три слива воды на возгорания в Богучанском районе. Как отмечают в ведомстве, процесс требует высокого уровня мастерства экипажа воздушного судна и летчика-наблюдателя Лесопопожарного центра.

По данным пресс-службы регионального Минлесхоза, после сброса воды к тушению привлекли наземные группы. Всего в тушении принимают участие 570 человек и 20 единиц техники.

Ранее в МЧС приняли решение об усилении группировки пожарных в Красноярском крае, направив туда спасателей из Хакасии и Кемеровской области. В зоне задымления остаются сотни населенных пунктов, жители которых жалуются на запах гари. В первую очередь пожарные пытаются укротить огонь в национальных парках и заповедниках.