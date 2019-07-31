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Самолет Бе-200 МЧС РФ приступил к тушению пожаров в Красноярском крае 

ТК «Звезда» + ещё 23 1 час назад
Фото: Yakutia24, VK
Процесс требует высокого уровня мастерства экипажа воздушного судна и летчика-наблюдателя Лесопопожарного центра.
Самолет Бе-200 МЧС России приступил к тушению пожаров в Красноярском крае, где горит не менее 1,068 миллионов гектаров тайги.
В настоящий момент Бе-200 уже произвел три слива воды на возгорания в Богучанском районе. Как отмечают в ведомстве, процесс требует высокого уровня мастерства экипажа воздушного судна и летчика-наблюдателя Лесопопожарного центра.
По данным пресс-службы регионального Минлесхоза, после сброса воды к тушению привлекли наземные группы. Всего в тушении принимают участие 570 человек и 20 единиц техники.
Ранее в МЧС приняли решение об усилении группировки пожарных в Красноярском крае, направив туда спасателей из Хакасии и Кемеровской области. В зоне задымления остаются сотни населенных пунктов, жители которых жалуются на запах гари. В первую очередь пожарные пытаются укротить огонь в национальных парках и заповедниках.
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Происшествия , Пожары , пожар в Москве , Новости Сибири , Лесные пожары в Сибири , Пожар в Москве , МЧС , Красноярский Край
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