Дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы

Дым от лесных пожаров в Сибири может дойти до Москвы, заявил руководитель противопожарного отдела российского отделения «Гринпис» Григорий Куксин в интервью «Вечерней Москве».

По словам Куксина, дым может дойти до Москвы, если подует сильный ветер на запад, однако такой ветер — это скорее редкость. Чаще всего ветер в местах возгорания дует на север и восток, сейчас шлейф от пожаров уже достиг Аляски.

«То есть он проходит больше 5-6 тысяч километров. Это задымление планетарного масштаба», — сказал он.

Куксин отметил, что даже при соответствующем ветре москвичи ощутят лишь легкую дымку, не сравнимую с тем, что переживают сейчас сибиряки.

По словам представителя «Гринпис», для предотвращения ситуации нужно пересмотреть так называемые зоны контроля — участки, где губернаторам и местным МЧС дано право отказываться от тушения, если это экономически нецелесообразно и предполагаемый ущерб не такой большой, а затраты велики.