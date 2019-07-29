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Дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы 

Рамблер + ещё 6 5 минут назад
Дым от лесных пожаров в Сибири может дойти до Москвы, заявил руководитель противопожарного отдела российского отделения «Гринпис» Григорий Куксин в интервью «Вечерней Москве».
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По словам Куксина, дым может дойти до Москвы, если подует сильный ветер на запад, однако такой ветер — это скорее редкость. Чаще всего ветер в местах возгорания дует на север и восток, сейчас шлейф от пожаров уже достиг Аляски.
«То есть он проходит больше 5-6 тысяч километров. Это задымление планетарного масштаба», — сказал он.
Куксин отметил, что даже при соответствующем ветре москвичи ощутят лишь легкую дымку, не сравнимую с тем, что переживают сейчас сибиряки.
По словам представителя «Гринпис», для предотвращения ситуации нужно пересмотреть так называемые зоны контроля — участки, где губернаторам и местным МЧС дано право отказываться от тушения, если это экономически нецелесообразно и предполагаемый ущерб не такой большой, а затраты велики.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , Пожары
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