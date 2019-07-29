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На острое Реюньон произошло извержение вулкана 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Очередное извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез произошло в понедельник на французском острове Реюньон в Индийском океане, сообщает префектура острова.
"Вследствие сейсмического кризиса, который начался 29 июля в 05.13 (06.13 мск — ред.) местного времени, вулканический тремор… был зарегистрирован с 12.00 (13.00 мск — ред.)", — говорится в сообщении на сайте префектуры Реюньона.
Как отмечают французские СМИ, это третье в этом году извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез. Предыдущие извержения вулкана были зафиксированы в феврале и июне.
Действующий вулкан Питон-де-ла-Фурнез, высота которого составляет 2632 метра, находится в ненаселенной части острова.
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