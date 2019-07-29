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На севере Италии самолет упал на автостраду 

РИА Новости + ещё 4 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Легкомоторный самолет упал в понедельник на автостраду А-26, соединяющую североитальянские области Лигурия и Пьемонт, близ города Алессандрия, пилот погиб.
Как сообщили представители местных правоохранительных органов, инцидент произошел утром, когда движение на автотрассе было не слишком оживленным. В противном случае в результате ЧП могло быть много пострадавших.
По свидетельствам очевидцев, самолет совершил рискованный маневр и упал на резервную полосу, не задев ни одного автомобиля. В результате крушения находившийся за штурвалом мужчина погиб, его личность пока не установлена.
На место инцидента немедленно прибыли пожарные и сотрудники полиции. В настоящее время эксперты пытаются восстановить динамику произошедшего. Прежде всего, предполагается выяснить, упал ли самолет на дорогу или пилот пытался совершить экстренную посадку на автостраде.
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Происшествия , Алессандрия , Италия
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