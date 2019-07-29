В Якутии вертолет Ми-26 совершил экстренную посадку, сообщил источник

Вертолет Ми-26 одного из федеральных ведомств РФ совершил экстренную посадку у поселка Жатай в 15 километрах от Якутска , пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

В понедельник в экстренные службы Якутии поступила информация о том, что вертолет Ми-26 экстренно сел вскоре после взлета из международного аэропорта "Якутск".

"Такого воздушного судна у якутских авиакомпаний нет. Жесткая посадка произошла вскоре после взлета на правом берегу реки Лена, примерно напротив поселка Жатай. Борт завалился на бок. Все члены экипажа живы", — рассказал источник.

По его словам, вертолет принадлежит одному из федеральных ведомств.