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В Якутии вертолет Ми-26 совершил экстренную посадку, сообщил источник 

РИА Новости + ещё 3 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Вертолет Ми-26 одного из федеральных ведомств РФ совершил экстренную посадку у поселка Жатай в 15 километрах от Якутска, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.
В понедельник в экстренные службы Якутии поступила информация о том, что вертолет Ми-26 экстренно сел вскоре после взлета из международного аэропорта "Якутск".
"Такого воздушного судна у якутских авиакомпаний нет. Жесткая посадка произошла вскоре после взлета на правом берегу реки Лена, примерно напротив поселка Жатай. Борт завалился на бок. Все члены экипажа живы", — рассказал источник.
По его словам, вертолет принадлежит одному из федеральных ведомств.
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Происшествия , РИА Новости , Жатай , Республика Саха (Якутия) , Якутск
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