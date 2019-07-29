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На круизном корабле произошла массовая драка 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: @richardgaisford
На круизном корабле Brittania, следовавшем из британского Саутгемптона в норвежский Берген и обратно, произошла массовая драка. Об этом сообщает Daily Mail.
Конфликт произошел, когда корабль вернулся обратно в Англию, в пятницу, 26 июля, около 2 часов ночи. По словам очевидицы, драка вспыхнула в ресторане после того, как мужчина, одетый в клоуна, ворвался на патриотическую вечеринку с дресс-кодом black tie (смокинг у мужчин и вечерние платья у женщин).
Однако пресс-служба компании P&O Cruises, владеющей кораблем, уточнила, что клоун не был причиной потасовки.
Во время драки в качестве оружия использовалась посуда и мебель. В результате шесть человек получили травмы. У нескольких человек началось сильное кровотечение.
Двое зачинщиков драки — 43-летний мужчина и 41-летняя женщина — были закрыты в каютах, а когда корабль прибыл в порт Саутгемптона, их передали полиции. Им предъявлены обвинения в нападении. В настоящий момент они находятся под следствием.
Ранее в июле круизный корабль Сosta Deliziosa, рассчитанный на перевозку трех тысяч человек, едва не задавил небольшое кафе на побережье Италии.
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Происшествия , Великобритания
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