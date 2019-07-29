Подсчитаны жертвы стрельбы на фестивале в США

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Подсчитаны жертвы стрельбы на чесночном фестивале в США 

Lenta.ru 30 минут назад
Четыре человека погибли, 15 пострадали после того, как неизвестный открыл стрельбу на фестивале чеснока в городе Гилрой в американском штате Калифорния. Подробности произошедшего сообщает Fox News со ссылкой на представителей полиции.
Известно, что мужчина проник на фестиваль, разрезав проволочное ограждение. Около 17:41 он начал стрелять. Ему удалось убить троих человек и ранить еще полтора десятка, прежде чем он сам был убит подоспевшими полицейскими. Сообщается, что они прибыли на место происшествия менее чем через минуту.
По свидетельству очевидцев, преступником был белый мужчина в возрасте около 30 лет, одетый в камуфляжные штаны. Он расстрелял посетителей фестиваля из винтовки. Свидетели сообщили, что он не целился ни в кого специально и стрелял во все стороны.
На месте работают десятки сотрудников полиции: в том числе, они проверяют пока неподтвержденную информацию о том, что у стрелка был сообщник.
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Происшествия , Видео , США , Fox News
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