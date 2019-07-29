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Россияне массово отравились шаурмой 

Lenta.ru 36 минут назад
В Чурапчинском районе (Якутия) зафиксирована острая пищевая токсикоинфекция в связи с отравлением шаурмой в одном из местных кафе быстрого питания. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.
Уточняется, что всего за медицинской помощью в связи с отравлением обратились 22 человека, среди них — восемь детей. 20 обратившихся получат лечение в стационаре.
В ведомстве также отметили, что в ходе санитарно-эпидемиологического и административного расследования в кафе выявлены нарушения. Так, у специалистов возникли вопросы касательно прохождения медицинского осмотра, допуска сотрудников к приготовлению блюд, несоблюдения условий хранения блюд и неудовлетворительного санитарного состояния помещений заведения.
Специалисты отобрали пробы пищевых продуктов и смывы с объектов внешней среды. Возбуждено административное дело, работа кафе приостановлена.
В мае шаурма была названа полезным перекусом. По мнению врача-диетолога Сергея Обложко, в ней есть все, что нужно организму: куриное мясо, овощи и низкокалорийные соусы. Кроме того, в городе проще и быстрее купить ее, чем заходить в кафе.
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Происшествия , Видео , Республика Саха (Якутия)
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