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В СК сообщили, что трое мужчин утонули во Владивостоке 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Следственный комитет России по Приморскому краю организовал доследственные проверки по фактам смерти трёх граждан в воде во время купания на море в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке.
«Предварительно установлено, что 27 июля 2019 года на одном из пляжей бухты Шамора 48-летний мужчина купался в море в состоянии алкогольного опянения, в результате чего утонул», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Также в СК сообщили, что на другом пляже той же бухты «38-летний мужчина также в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться в море и стал уходить под воду, ему на помощь пришёл его знакомый, однако спасти товарища не смог» и «оба мужчины утонули».
Все обстоятельства происшествий выясняются.
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Происшествия , СКР , Владивосток , Приморский Край
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