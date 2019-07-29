В СК сообщили, что трое мужчин утонули во Владивостоке

«Предварительно установлено, что 27 июля 2019 года на одном из пляжей бухты Шамора 48-летний мужчина купался в море в состоянии алкогольного опянения, в результате чего утонул», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Также в СК сообщили, что на другом пляже той же бухты «38-летний мужчина также в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться в море и стал уходить под воду, ему на помощь пришёл его знакомый, однако спасти товарища не смог» и «оба мужчины утонули».

Все обстоятельства происшествий выясняются.