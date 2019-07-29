Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Митинг в Москве глазами пользователей соцсетей 

Рамблер 1 час назад
В субботу 27 июля 2019 года тысячи людей в Москве вышли на улицу, чтобы выразить свой протест в связи с массовым недопуском независимых кандидатов на выборы в Московскую Городскую Думу. Ранее Алексей Навальный призвал горожан выйти на несанкционированный митинг в поддержку оппозиции.
Еще до начала запланированной акции задержали самых известных независимых кандидатов в Мосгордуму — Дмитрия Гудкова, Илью Яшина, Любовь Соболь, Ивана Жданова, Юлию Галямину. Так же до начала митинга было задержано до 30 человек, находящихся возле здания мэрии. Здание мэрии было заблокировано полицией, поэтому граждане были вынуждены разойтись по прилегающим улицам. Сотни полицейских задерживали всех подряд. Между силовиками и участниками акции происходили столкновения. В московской полиции сообщили, что в митинге приняли участие 3500 человек. Организаторы акции насчитали от 5 до 10 тысяч участников.
Из видео в социальных сетях собрана нарезка роликов, снятых в этот день простыми гражданами на улицах Москвы.
Комментарии6
Происшествия , Видео , Алексей Навальный , Иван Жданов , Дмитрий Гудков , Илья Яшин , Любовь Соболь , Юлия Галямина , Мосгордума , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ экс-чиновник173
Как изменится жизнь россиян с августа271
«Дискриминация»: В ОБСЕ раскритиковали Украину162
Россияне массово отравились шаурмой
Москву ждет температурный антирекорд1
Видео
00:47
Подсчитаны жертвы стрельбы на фестивале в США
Происшествия США
03:46
Митинг в Москве глазами пользователей соцсетей
Происшествия
01:26
Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе
Войска В мире
00:36
Лидер Rammstein сел за штурвал самолета в Москву
Шоу-бизнес
01:19
Понаехали: мигранты строят новую Россию
Общество Статьи
03:19
«Здесь всё принадлежит Китаю»
Общество
01:00
Галкин напугал Пугачеву своей выходкой
Шоу-бизнес
00:57
Сотрудники сгоревшего лагеря пожаловались на травлю
Происшествия Общество
01:56
Стал известен груз уничтоженных украинских Ил-76
Оружие Армия
01:45
Сын Алибасова сбежал с 20-ю миллионами
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение