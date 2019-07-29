Митинг в Москве глазами пользователей соцсетей

В субботу 27 июля 2019 года тысячи людей в Москве вышли на улицу, чтобы выразить свой протест в связи с массовым недопуском независимых кандидатов на выборы в Московскую Городскую Думу . Ранее Алексей Навальный призвал горожан выйти на несанкционированный митинг в поддержку оппозиции.

Илью Яшина, Любовь Соболь, Ивана Жданова, Еще до начала запланированной акции задержали самых известных независимых кандидатов в Мосгордуму — Дмитрия Гудкова Юлию Галямину . Так же до начала митинга было задержано до 30 человек, находящихся возле здания мэрии. Здание мэрии было заблокировано полицией, поэтому граждане были вынуждены разойтись по прилегающим улицам. Сотни полицейских задерживали всех подряд. Между силовиками и участниками акции происходили столкновения. В московской полиции сообщили, что в митинге приняли участие 3500 человек. Организаторы акции насчитали от 5 до 10 тысяч участников.

Из видео в социальных сетях собрана нарезка роликов, снятых в этот день простыми гражданами на улицах Москвы.