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Медведь ворвался на рыбзавод и распугал персонал: видео 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Хищник не ожидал, что найдет вместо добычи работающих людей.
На Сахалине в цех рыбоперерабатывающего завода неожиданно заскочил медведь. Судя по всему, косолапый шел на запах рыбы, но к большому удивлению, обнаружил людей. Кадры, на которых видно, как зверь забегает в цех, попали в Сеть. Медведь, залетев в помещение и увидев людей, мгновенно разворачивается и выбегает из цеха. Интересно, что реакция у людей наступает гораздо позже. Уже после того, как животное исчезает из поля зрения, сотрудники завода бросают свои дела и разбегаются в разные стороны.
Происшествие произошло на рабоперерабатывающем заводе в городе Оха. Пользователи Сети со смехом отметили, что реакция у медведя намного быстрее, чем у людей. И что больше всего должен был испугаться водитель погрузчика, который стоит на переднем плане на видео.
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