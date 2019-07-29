СМИ: в Индии семь детей утонули в канаве с дождевой водой, пытаясь помыться

Семеро детей на востоке Индии утонули в канаве с дождевой водой, пытаясь помыться, сообщает газета Times of India.

Инцидент случился в деревне Дойла (Doila) в индийском штате Бихар, который сильно пострадал от наводнений и дождей. По данным полиции, семь детей в возрасте от 8 до 10 лет погибли, двоих местные жители смогли спасти.

Трагедия произошла днем в воскресенье, когда девять детей отправились к канаве на обочине дороги, наполненной дождевой водой, чтобы помыться. Некоторые из них поскользнулись и провалились глубже под воду, началась паника. В канаве осела грязь, семеро детей не смогли выбраться и утонули. Их быстро отвезли в медицинские центры, где врачи констатировали их смерть.

По информации издания, родственники погибших попросили у властей штата компенсации.

Ранее со ссылкой на газету сообщалось, что наводнения в штате Бихар на востоке Индии затронули около 8,3 миллиона человек, стихия унесла жизни 127 человек. Причиной наводнений стали сильные ливни на территории Непала, вызвавшие резкое повышение уровня воды в нескольких реках региона. При этом число жертв наводнений и оползней в соседнем с Индией Непале, вызванных проливными дождями, составило 111 человек, еще 40 числится пропавшими без вести.