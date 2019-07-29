Раскрыты детали жуткого убийства блогерши

Назван предполагаемый убийца зарезанной в Москве блогерши

Убийцей участницы конкурса Miss Maxim 2018 и популярного блогера Екатерины Караглановой, чьё обнажённое тело в одних кружевных подвязках было обнаружено в чемодане на съёмной квартире в Москве , мог стать её бывший возлюбленный.

По данным «Комсомольской правды», 24-летняя девушка встречалась с успешным предпринимателем, который её материально обеспечивал, однако позже предпочла ему другого состоятельного мужчину, не закончив при этом предыдущие отношения. Как стало известно, сразу после убийства экс-возлюбленный вылетел из Москвы в Европу.

Мотивом преступления, по вервии следователей, стала ревность. Девушка 28 июля должна была отправиться с новым бойфрендом на отдых в Нидерланды, чтобы 30 июля отметить там её 25-летие. Обманутый мужчина узнал о планах своей благоверной и, по всей вероятности, впал в ярость.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, в день убийства в квартиру к Екатерине приходил именно её «бывший» и вышел оттуда только через несколько часов.

Вечером 27 июля голое тело девушки с перерезанным горлом, спрятанное в чемодан, обнаружил хозяин квартиры, расположенной на улице Пырьева на западе столицы. По его словам, жилплощадь он сдавал в аренду. Стало также известно, что погибшая вела блог о путешествиях в Instagram, где у неё было около 80 тысяч подписчиков. Девушка приехала в Москву на прошлой неделе с греческого острова Корфу.

Ранее News.ru писал о том, что новый молодой человек девушки-блогера, тело которой было найдено в чемодане в одной из квартир на западе Москвы, был доставлен на допрос в отдел полиции по району Раменки. Мужчина, имя которого не называется, рассказал следователям, что последний раз видел 24-летнюю Екатерину накануне. При этом он подчеркнул, что ссор между ними не было и они мирно пообщались, после чего блогерша поехала к себе домой.