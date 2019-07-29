Боеприпасы времен войны обнаружили у скульптуры «Родина-мать зовет» в Волгограде

Саперы Южного военного округа (ЮВО) уничтожили снаряды, найденные при проведении реставрационных работ у скульптуры "Родина-мать зовет" в Волгограде . Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО.

"Саперы мотострелкового соединения ЮВО уничтожили снаряды, найденные у подножья скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде", — говорится в сообщении.

Отмечается, что боеприпасы обнаружили занятые на реставрации рабочие. По данным пресс-службы, речь идет о 76-миллиметровом артиллерийском снаряде и гранате времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы уничтожили на полигоне Прудбой.