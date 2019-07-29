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Боеприпасы времен войны обнаружили у скульптуры «Родина-мать зовет» в Волгограде 

ТАСС + ещё 1 56 минут назад
Фото: ТАСС
Саперы Южного военного округа (ЮВО) уничтожили снаряды, найденные при проведении реставрационных работ у скульптуры "Родина-мать зовет" в Волгограде. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО.
"Саперы мотострелкового соединения ЮВО уничтожили снаряды, найденные у подножья скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде", — говорится в сообщении.
Отмечается, что боеприпасы обнаружили занятые на реставрации рабочие. По данным пресс-службы, речь идет о 76-миллиметровом артиллерийском снаряде и гранате времен Великой Отечественной войны.
Боеприпасы уничтожили на полигоне Прудбой.
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