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СК возбудил уголовное дело по факту убийства подростками двух сестер в Подмосковье 

Агентство «Москва» + ещё 3 56 минут назад
Фото: РИА Новости
СК возбудил уголовное дело об убийстве по факту обнаружения в Талдоме тел двух сестер. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по области Ольга Врадий.
«Следователем следственного отдела по Талдому ГСУ СК России по Московской области задержаны двое несовершеннолетних 2002 и 2003 гг. рождения, подозреваемых в совершении двойного убийства ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По данным следствия, 27 июля в одной из квартир города Талдома в ходе распития спиртных напитков между подозреваемыми и их знакомыми произошел конфликт. В результате подростки совершили убийство двух сестер 1986 и 1976 гг. рождения, задушив обеих», — рассказала О. Врадий.
Она добавила, что к настоящему времени подростки задержаны и допрошены. По ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
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Происшествия , Криминал , СКР , Московская область
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