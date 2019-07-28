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Росгвардия направила дополнительные силы в Тулун 

RT на русском + ещё 4 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Росгвардия направила в иркутский город Тулун дополнительную группировку сил для ликвидации последствий паводка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.
Вода в Тулуне поднялась выше критического уровня
«Для повышения эффективности работы в зоне наводнения работает группировка Росгвардии в составе 202 военнослужащих, задействовано свыше 40 единиц автомобильной и специальной техники», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.
В начале июля отмечалось, что в регионе работают более 1,4 тыс. сотрудников МЧС России, ещё около 1,3 тыс. военных.
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Происшествия , МЧС , Тулун
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