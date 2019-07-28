Росгвардия направила дополнительные силы в Тулун

Росгвардия направила в иркутский город Тулун дополнительную группировку сил для ликвидации последствий паводка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

«Для повышения эффективности работы в зоне наводнения работает группировка Росгвардии в составе 202 военнослужащих, задействовано свыше 40 единиц автомобильной и специальной техники», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.