Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«До девятого этажа»: в Петербурге дважды за день ударили фонтаны из-под земли 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: © ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб VK
Специалисты проводили гидравлические испытания в преддверии отопительного сезона.
На Васильевском острове в Санкт-Петербурге дважды за день из-под земли забили фонтаны. Специалисты проводили 29 июля гидравлические испытания теплосетей.
Фотографиями и видеозаписями очевидцы поделились в социальных сетях. На них видно, что фонтаны достигают в высоту несколько десятков метров.
Сначала из-за дефекта сети вода хлынула на улице Одоевского, неподалеку от метро «Приморская» — поток устремился выше электрических проводов. Позже на улице Шевченко петербуржцев удивила сразу пара фонтанов.
«На Васильевском острове два фонтана достают до девятого этажа», — написала одна из очевидиц.
Гидравлические испытания сетей проводятся в преддверии отопительного сезона. Специалисты заранее определяют ненадежные участки трубопроводов, чтобы устранить возможные негативные последствия до прихода холодов.
ТК «Звезда»: последние новости
СМИ: сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие из ОАЭ «Прикольная такая»: соседка организаторов собачьего приюта в Саратове рассказала об условиях жизни изъятого ребенка Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся на 32 см
Происшествия , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван пункт назначения покинувшего Украину Порошенко29
РФ нашла союзника для военного сотрудничества170
Когда россиян оставят без бумажных паспортов45
Обнаружена новая угроза Байкалу
Машков пояснил, когда вернется в кино
Видео
01:13
На Украине начали борьбу за умы россиян
В мире Украина
00:54
Иран позвал Россию в Ормузский пролив
Армия В мире
01:20
Гергиева освистали в Германии
Общество
00:19
В Москве арестовали участника незаконной акции
Происшествия
03:19
Губернатор отказал жителям в сигаретах после паводка
Общество
03:57
В МЧС ответили на слова о бесполезности тушения пожаров
Происшествия Пожары
00:58
На Украине назвали способ возвращения Крыма
В мире Украина
00:57
Названо имя перевозившего «Бук» из дела MH17
В мире Украина
02:44
Экс-замглавы ФСИН узнал срок
Происшествия
00:27
В США назвали первого заказчика С-500
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение