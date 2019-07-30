«До девятого этажа»: в Петербурге дважды за день ударили фонтаны из-под земли

Специалисты проводили гидравлические испытания в преддверии отопительного сезона.

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге дважды за день из-под земли забили фонтаны. Специалисты проводили 29 июля гидравлические испытания теплосетей.

Фотографиями и видеозаписями очевидцы поделились в социальных сетях. На них видно, что фонтаны достигают в высоту несколько десятков метров.

Сначала из-за дефекта сети вода хлынула на улице Одоевского, неподалеку от метро «Приморская» — поток устремился выше электрических проводов. Позже на улице Шевченко петербуржцев удивила сразу пара фонтанов.

«На Васильевском острове два фонтана достают до девятого этажа», — написала одна из очевидиц.

Гидравлические испытания сетей проводятся в преддверии отопительного сезона. Специалисты заранее определяют ненадежные участки трубопроводов, чтобы устранить возможные негативные последствия до прихода холодов.