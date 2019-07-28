Более 300 детей эвакуировали из зоны подтопления в Иркутской области

Наводнения в Иркутской области продолжают бушевать. Из-за разлива реки Каторжанки в Шелеховском районе были эвакуированы два детских оздоровительных лагеря, сообщила пресс-служба областного управления МЧС

«В селе Моты Шелеховского района в результате подъема уровня воды в реке Каторжанке подтоплено 5 домов летнего проживания, в садоводстве «Алюминщик» подтоплено 38 дачных участков», — сказано в заявлении ведомства.

В превентивных целях власти района вывезли сотрудников и отдыхающих из двух детских оздоровительных лагерей.

В лагере «Огоньки» находились 274 ребенка. Они, а также 102 человека персонала были эвакуированы из-за угрозы затопления учреждения. Лагерь «Черемушки» покинули 52 ребенка также были эвакуированы 15 человек персонала.

Эвакуация проводилась двумя автобусами администрации Шелеховского района, также был привлечен пригородный электропоезд. Принять население готовы пункты временного размещения, которые находятся в школах № 1 и № 7 Шелеховского района.

На всей территории Шелеховского района действует режим повышенной готовности. Ранее сообщалось, что вышедшая из берегов Каторжанка заполнила улицы в населенном пункте Большой Луг.

Жителей деревень Уйгат, Кривуша и Баракшин, а также села Евдокимово пришлось эвакуировать на вертолетах в ближайший город Тулун. В общей сложности спасатели перевезли 88 человек, из них 23 ребенка. Эвакуация проводилась при помощи вертолетов Ми-8, прибывших из Красноярска.