Стало известно о роскошной жизни убитой блогерши

Стали известны подробности роскошной жизни убитой в Москве блогерши

Жестоко убитая на западе Москвы 24-летняя блогерша училась в ординатуре, вела блог о путешествиях и не была обделена вниманием мужчин, на допрос уже вызывали ее молодого человека, сообщает РЕН ТВ.

Тело девушки обнаружили в чемодане в одной из квартир на западе Москвы, на ее теле следователи зафиксировали многочисленные ножевые ранения. Родители стали переживать, что дочь не выходит на связь и попросили хозяина открыть квартиру, где она проживала. По предварительным данным, убитую звали Екатерина Карагланова, она вела блог в Instagram под ником katti_loves_life.

«В окружении убитой отмечают, что за последние несколько лет жизнь Екатерины действительно изменилась — она стала носить одежду известных брендов, часто ездила за границу на дорогие курорты, посещала элитные московские рестораны», — говорится в материале.

Своих ухажеров девушка не афишировала. В Instagram она публиковала лишь фото шикарных букетов и подарков. В своем блоге Карагланова рассказывала о путешествиях и отвечала на вопросы подписчиков. При этом несколько раз они обвиняли девушку в том, что она якобы оказывает интим-услуги.

Девушка принимала участие в откровенных фотосессиях и не стеснялась публиковать снимки в Сети. Блогерша была клиническим ординатором кафедры дерматовенерологии и работала со второго курса.

Молодого человека убитой уже допросили следователи СК, которым он сообщил, что виделся с Караглановой за сутки до произошедшего. По его словам, никаких ссор между ними не было.

Главным подозреваемым в кровавой расправе в данный момент является экс-возлюбленный убитой. По некоторым данным, девушка не прекращала общаться с мужчиной, а тот в свою очередь ревновал ее к новым ухажерам. Не исключено, что именно любовный треугольник и ревность привели к трагедии.