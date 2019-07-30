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Московский ТЦ «Авиапарк» эвакуировали из-за задымления 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
На северо-западе Москвы сотрудников и посетителей торгового центра «Авиапарк» эвакуировали. Задымление произошло на четвёртом этаже здания.
По данным телеканала «Москва 24», там расположена зона фуд-корта. В общей сложности из помещений выведены около двух тысяч человек.
На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Открытого горения пока не обнаружили.
Двумя днями ранее, как писал News.ru, аналогичное происшествие было зафиксировано в ТЦ «Гагаринский». Люди также были вынуждены выйти на улицу из-за задымления внутри.
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