Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российская судья арестовала умирающего чиновника и поплатилась 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
В Краснодарском крае квалификационная коллегия судей лишила полномочий судью Кореновского районного суда Наталью Калиту на основании принятия ей постановления о взятии под стражу умирающего экс-главу района Владимира Рудника. Об этом сообщает «Российская газета».
По информации издания, Калита рассматривала дело Рудника, обвиняемого в превышении должностных полномочий, когда тот уже покинул пост главы района. На момент начала судебного производства бывший чиновник уже имел четвертую стадию рака и являлся инвалидом I группы. Тем не менее, он принимал участие в судебных заседаниях до тех пор, пока не попал в реанимацию.
5 февраля текущего года Калита постановила заменить умирающему чиновнику меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Когда к нему пришли полицейские, исполнявшие это решение, родственники Рудника вызвали скорую, и вместо СИЗО он отправился в больницу.
Апелляционная коллегия краевого суда признала вынесенное Калитой решение незаконным. Еще одним основанием к прекращению полномочий судьи стало «не процессуальное общение» Калиты с адвокатом подсудимого Ольгой Шуравиной, записи которого та предоставила на комиссии.
Отмечается, что Калита признала Рудника виновным в злоупотреблении полномочиями посмертно, хотя, по словам адвоката, их у него «заведомо не было».
Последние новости
Израиль протестировал противоспутниковую ракету на Аляске Умер журналист Владимир Кара-Мурза-старший Определен уровень разрыва между богатыми и бедными россиянами
Комментарии
Происшествия , ФСИН , Краснодарский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стал известен груз уничтоженных украинских Ил-7635
Октябрь наступит в июле1
В Тбилиси нашли способ уличшить отношения с Москвой17
Зеленского высмеяли за несуществующее государство53
Соловьев отреагировал на смерть Кара-Мурзы34
Видео
01:56
Стал известен груз уничтоженных украинских Ил-76
Оружие Армия
00:20
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Общество
00:20
Соловьев отреагировал на смерть Кара-Мурзы
Общество
04:23
Зеленского высмеяли за несуществующее государство
В мире Украина
03:45
Россиянам пообещали осень в начале августа
Погода Общество
01:00
Галкин напугал Пугачеву своей выходкой
Шоу-бизнес
04:24
Дым от лесных пожаров в России накрыл ряд областей Казахстана
Пожары Происшествия
01:09
Анита Цой прикована к инвалидной коляске
Шоу-бизнес
05:47
Путин объявил ВМФ России всесильным
Политика Армия
Путин на «Рапторе» попал на видео
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение