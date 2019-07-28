В Кемеровской области в лесу пропал трехлетний ребенок

Отмечается, что сигнал о пропавшем ребенке поступил в отдел МВД России по Яшкинскому району в воскресенье около 13.00 местного времени.

"Предварительно установлено, что житель села Власково отправился в лес вместе с тремя детьми. Во время поиска грибов младший из них потерялся", — говорится в сообщении.

Приметы ребенка: рост около 95 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные, короткие, глаза голубые. Был одет в голубую вязаную кофту, коричневые штаны, футболку, синие резиновые сапоги.

Сотрудники полиции организовали поисковые мероприятия. Личный состав ОМВД России по Яшкинскому району обследует лесной массив. К стражам порядка присоединились спасатели и волонтеры.

Полицейские просят всех, кто увидит ребенка, незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8— (3845)-52-50-33 или "02" (с мобильного — "102").