Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шестилетнюю девочку вызволили из подпольной псарни 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: «Газета.Ru»
Полицейские вызволили шестилетнюю девочку из семьи, которая содержала в Саратове подпольную псарню. Об этом пишет "Версия-Саратов" со ссылкой на МВД.
Поводом для проверки условий содержания ребенка стали публикации в СМИ, в которых сообщалось, что девочка живет в антисанитарии. Выяснилось, что до мая 2019 года семья состояла на учете в комиссии, однако затем ее сняли с учета.
По информации источника, девочка жила вместе с 19 собаками разных пород. Часть животных забрали зоозащитники. Позже выяснилось, что некоторые собаки были украдены
В настоящее время следствие выясняет подробности случившегося.
Газета.Ru: последние новости
Подростков задержали после убийства женщин в Подмосковье Пытавшиеся помыться дети утонули в канаве Погибшая на Аляске белоруска оказалась звездой "Брестской крепости"
Происшествия , МВД , Саратов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский перекроит СБУ143
Торчали ноги в кружевах: трагическая гибель блогерши15
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ экс-чиновник185
Как изменится жизнь россиян с августа362
«Дискриминация»: В ОБСЕ раскритиковали Украину178
Видео
00:47
Подсчитаны жертвы стрельбы на фестивале в США
Происшествия США
02:09
Торчали ноги в кружевах: трагическая гибель блогерши
Происшествия Криминал
03:36
Россияне не хотят новых паспортов
Социология
00:48
«Чего хочет народ»: пророссийский митинг в Грузии
В мире Статьи
01:26
Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе
Войска В мире
09:43
Триллионы рублей потеряны. Мир страдает без пчел
Экология
00:36
Лидер Rammstein сел за штурвал самолета в Москву
Шоу-бизнес Катастрофы
00:36
Мужчина расстрелял толпу на фестивале
Криминал Происшествия
00:35
Ситуация в Иркутской области осложнилась
Катастрофы
01:19
Понаехали: мигранты строят новую Россию
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение