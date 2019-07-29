Шестилетнюю девочку вызволили из подпольной псарни

Полицейские вызволили шестилетнюю девочку из семьи, которая содержала в Саратове подпольную псарню. Об этом пишет "Версия-Саратов" со ссылкой на МВД

Поводом для проверки условий содержания ребенка стали публикации в СМИ, в которых сообщалось, что девочка живет в антисанитарии. Выяснилось, что до мая 2019 года семья состояла на учете в комиссии, однако затем ее сняли с учета.

По информации источника, девочка жила вместе с 19 собаками разных пород. Часть животных забрали зоозащитники. Позже выяснилось, что некоторые собаки были украдены

В настоящее время следствие выясняет подробности случившегося.