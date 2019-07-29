Спасатель рассказал, как не потеряться в лесу

Благодаря дождливой погоде грибной сезон в этом году наступил раньше обычного. Множество любителей «тихой охоты» отправились в леса. Однако некоторые из них домой не вернулись. Только за прошедшую неделю в российских лесах заблудились около шестисот человек. Восемь из них погибли. Для сравнения: за всё лето 2018 года спасателям поступило 643 заявки на поиски людей в лесу. News.ru поговорил с куратором отрядов по регионам России поискового отряда «Лиза Алерт» Максимом Максименко и выяснил, как нужно вести себя, чтобы не заблудиться, и что нужно делать, если ты уже потерялся.

Что нужно сделать перед походом

Правило № 1. Человеку, который собирается отправиться в лес, в обязательном порядке нужно взять с собой заряженный телефон. Спасатели, по словам Максименко, часто слышат возражения людей о том, что в лесу может плохо ловить связь или же что девайс легко потерять.

Максим Максименко, куратор отрядов по регионам России поискового отряда «Лиза Алерт»:

Лучше потерять телефон, чем жизнь. А по телефону 112 обычно можно дозвониться, даже находясь в тех местах, где связь ловит очень плохо.

Правило № 2. Родные, близкие или соседи обязательно должны быть оповещены о том, в какой лес собирается человек и сколько времени он планирует там провести.

Правило № 3. Грибникам следует правильно подбирать одежду. Подавляющее большинство из них надевает в поход тёмные, а что ещё хуже — камуфлированные вещи. И тогда обнаружить человека крайне сложно — особенно в ситуации, когда у потерявшегося кончились силы и он лёг на землю. Максименко рассказал, что его команда неоднократно сталкивалась с такой ситуацией. Профессиональные поисковики не замечали человека в неприметной куртке и штанах, хотя он находился всего лишь на расстоянии метра от них.

Куратор поискового отряда «Лиза Алерт» рекомендовал для походов в лес выбирать одежду, цвет которой неестественен для леса. Вне зависимости от времени года оптимален синий цвет. Благодаря ему человек будет резко выделяться из окружающей среды. В летнюю пору, когда лес ярко-зелёный, можно отдать предпочтение одежде оранжевого цвета.

Грибникам, которым всё-таки удобно и привычно ходить в куртке и штанах тёмного цвета, Максименко рекомендовал купить жилет со светоотражающими полосками. Он лёгкий и занимает мало места. Надеть такой жилет можно поверх удобной человеку одежды. Если же у вас нет жилета, следует взять с собой яркий головной убор.

Правило № 4. При походе в лес нужно взять с собой свисток.

Когда человек понимает, что он заблудился и начинает в панике тратить силы на крики и метания, то в огромном числе случаев (особенно если речь идёт о пожилых людях), он теряет голос. Это может случиться даже не столько от постоянного крика о помощи, сколько от волнения, — рассказал Максименко.

Он пояснил, что нередко потерявшийся человек слышит, как его зовут спасатели, но откликнуться не может. Свисток в таком случае поможет подать сигнал.

Правило № 5. Грибниками важно иметь при себе спички или зажигалку. Они, по словам Максименко, могут сыграть решающую роль и спасти человеку жизнь. Свет костра или дым от него — в зависимости от времени суток — хорошо видны с вертолёта или квадрокоптера за несколько километров. Кроме того, стоит помнить, что даже летом в лесу зачастую достаточно холодно и темно. Костер же поможет согреться и почувствовать себя спокойнее. Коробок спичек спасатель рекомендовал положить в полиэтиленовый пакет, чтобы он не промок.

Правило № 6. Человеку, который собирается отправиться в лес, обязательно нужно взять с собой как минимум литр воды и несколько шоколадных батончиков. Они, по словам Максименко, являются очень питательными и их удобно хранить, в отличии от консервов.

Открытую банку с консервами долго хранить нельзя. Оставшиеся в ней продукты быстро испортятся и вдобавок к тому, что вы заблудились, можно получить ещё и пищевое отравление, — пояснил спасатель.

Правило № 7 . Пользоваться компасом человеку можно только тогда, когда он абсолютно точно уверен в своих знаниях. Так как в противном случае существует опасность уйти вглубь леса. Однако взять с собой этот навигационный прибор всё равно нужно.

Существуют специалисты, которые занимаются категорией потерявшихся, которых мы называем «лес на связи». Это когда человек в лесу с телефоном. Команда профессионалов по телефону может вывести человека из леса, если у него есть силы. А если у потерявшегося есть ещё и компас, то дистанционно нашему специалисту будет гораздо проще работать. Он узнаёт показания компаса и объясняет, куда человеку идти, — пояснил Максименко.

Как вести себя, если вы потерялись

Правило № 1. Если заблудившийся слышит голоса, ему следует знать, что это ищут именно его. Спасатель рассказал, что нередко поисковые отряды сталкиваются со случаями, когда люди не отзываются, потому что думают, что зовут не их или же чего-то боятся. По словам Максименко, порой это приводит к печальным последствиям. Если у потерявшегося сел голос и у него нет с собой свистка, следует постучать веткой по дереву. Такой звук нехарактерен для леса и, как отмечает спасатель, может быть услышан людьми на расстоянии до двух километров.

Правило № 2. Если человек находится в лесу с телефоном, вероятнее всего, на его спасение вылетит вертолёт. Потерявшийся будет находиться на связи с пилотом. Однако, по словам Максименко, нередко бывает, что в тот момент, когда вертолёт почти подлетает к человеку, у него садится телефон. Заблудившийся видит, как воздушное судно разворачивается в обратном направлении. Однако стоит понимать, что пилот уже зафиксировал местоположение человека и к нему направилась спасательная группа. Зачастую в такой ситуации потерявшийся впадает в панику и начинает бежать за вертолётом, тем самым увеличивая время на поиски.

Главное правило для человека, который понимает, что его, скорее всего, ищут, — где потерялся, там и оставайся, — заявил Максименко.

Правило № 3. Если потерявшийся никому не сообщил, что собирается в лес, спасти его будет крайне тяжело. Тем не менее если грибник всё-таки заблудился в лесу и понимает, что его никто не ищет, следует придерживаться следующих правил.

По словам спасателя, ни в коем случае нельзя ориентироваться в пространстве по муравейникам и мху.

Мох растёт как угодно, муравьи строят муравейники как угодно. Что действительно можно использовать из уроков по ОБЖ, так это навигационные схемы по светилам. Однако ориентироваться по ним, как и в случае с компасом, можно лишь, если вы с абсолютно точно уверены в своих знаниях и уже пробовали ими пользоваться в безопасной обстановке. Но вот опять же, вы знаете, где север — и что? У вас нет аварийного обратного азимута, который приведёт вас к точке, из которой вы уходили. Понимание того, где находится север, в таком случае вам ничего не даст, — пояснил Максименко.

Спасатель рекомендовал людям, которые уверены, что их в лесу никто не ищет, использовать линейные ориентиры. Они представляют собой практически всё, вдоль чего можно двигаться. Однако осторожно себя вести стоит с реками, так как некоторые из них могут завести человека в непроходимые места, чаще всего — в болото. Идти вдоль них следует только в случае, если потерявшийся видел водный поток на карте и знает, что он действительно проходит вблизи населённых пунктов. При этом стоит помнить, что подходить слишком близко к речке нельзя. Спасатели, по словам Максименко, очень часто сталкиваются со случаями утопления в лесу. Происходят они зачастую из-за того, что люди, у которых, к примеру, есть проблемы с сердцем, спускаются к речке с обрывистым берегом, чтобы попить или умыться, и тратят на это дополнительные силы. В итоге человеку может стать плохо, а вокруг нет никого, кто мог бы прийти к нему на помощь.

Каких-то резких движений рядом с речкой я бы не рекомендовал совершать никому. Лучше к ней не спускаться, а иметь с собой литровую бутылку с водой, — заявил Максименко.

Существуют и другие линейные ориентиры: тропинки, линии электропередачи и трубопроводы. Однако первыми нужно пользоваться осторожно, особенно проходу через которые мешают ветки. В таком случае тропа, скорее всего, является звериной. Двум остальным линейным ориентирам можно доверять. Двигаясь вдоль них, человек обязательно выйдет к жилью.