Стали известны подробности гибели актрисы Вероники Никоновой на Аляске

Муж погибшей на Аляске актрисы Вероники Никоновой Петр Маркелов рассказал, почему не успел спасти девушку во время перехода через реку Текланика.

По словам мужчины, во время перехода через реку молодожены допустили несколько ошибок, которые привели к трагической развязке. Он отметил, что к тому моменту, как они добрались до реки, оба очень устали. Кроме того, они не знали точно правила безопасности, и девушка могла неправильно обвязать страховочную веревку вокруг тела.

Маркелов рассказал, что Никонова начала просить о помощи уже на 2/5 пути, когда уровень воды для нее был выше пояса. Когда мужчина смог пробраться к девушке сквозь течение, она уже повисла на страховочной веревке и находилась над водой.

Когда Маркелов попытался тянуть веревку к берегу, девушка уже погрузилась под воду, куда ее затянули тяжелые намокшие вещи.

"Я держался за ее рюкзак, чувствовал, как, будучи под водой, она меня еще секунд 30 держала. Но потом она отпустила, я понял, что она потеряла сознание", — рассказал Маркелов "Комсомольской правде".