Появились подробности гибели актрисы Никоновой на Аляске

Муж утонувшей актрисы Ники Никоновой рассказал, как она погибла. В медовый месяц молодожены отправились в необычное путешествие. Они решили перейти вброд бурную реку Текланику, повторив путь знаменитого американского экстремала-выживальщика. Не дойдя до середины реки, Ника стала тонуть. КП опубликовала рассказ супруга актрисы, Петра Маркелова.

«Когда я в очередной раз обернулся, она была под водой. Это было очень страшно. Я начал изо всех сил дальше протаскивать страховочную веревку в сторону берега…Но на Нике была веревка и рюкзак, все мокрое и тяжелое. Я держался за ее рюкзак, чувствовал, как, будучи под водой, она меня еще секунд 30 держала. Но потом она отпустила, я понял, что она потеряла сознание. Я тащил ее к берегу… Но это заняло слишком много времени. Она была под водой около пяти минут», — рассказал Маркелов.

Мужчина сделал искусственное дыхание и массаж сердца, но спасти супругу не смог.

Актрисе Нике Никоновой было 24 года, ее прославила роль в фильме «Брестская крепость». Ника родилась в Минске, окончила там театральную школу. Несколько лет назад переехала в США.