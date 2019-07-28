Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились подробности гибели актрисы Никоновой на Аляске 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Муж утонувшей актрисы Ники Никоновой рассказал, как она погибла. В медовый месяц молодожены отправились в необычное путешествие. Они решили перейти вброд бурную реку Текланику, повторив путь знаменитого американского экстремала-выживальщика. Не дойдя до середины реки, Ника стала тонуть. КП опубликовала рассказ супруга актрисы, Петра Маркелова.
«Когда я в очередной раз обернулся, она была под водой. Это было очень страшно. Я начал изо всех сил дальше протаскивать страховочную веревку в сторону берега…Но на Нике была веревка и рюкзак, все мокрое и тяжелое. Я держался за ее рюкзак, чувствовал, как, будучи под водой, она меня еще секунд 30 держала. Но потом она отпустила, я понял, что она потеряла сознание. Я тащил ее к берегу… Но это заняло слишком много времени. Она была под водой около пяти минут», — рассказал Маркелов.
Мужчина сделал искусственное дыхание и массаж сердца, но спасти супругу не смог.
Актрисе Нике Никоновой было 24 года, ее прославила роль в фильме «Брестская крепость». Ника родилась в Минске, окончила там театральную школу. Несколько лет назад переехала в США.
Комментарии24
Происшествия , Аляска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стал известен груз уничтоженных украинских Ил-7617
В Тбилиси нашли способ уличшить отношения с Москвой8
Зеленского высмеяли за несуществующее государство46
Соловьев отреагировал на смерть Кара-Мурзы31
Возвращение из плена: КНДР отпустила российское судно11
Видео
01:56
Стал известен груз уничтоженных украинских Ил-76
Оружие Армия
00:20
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Общество
00:20
Соловьев отреагировал на смерть Кара-Мурзы
Общество
04:23
Зеленского высмеяли за несуществующее государство
В мире Украина
03:45
Россиянам пообещали осень в начале августа
Погода Общество
01:00
Галкин напугал Пугачеву своей выходкой
Шоу-бизнес
04:24
Дым от лесных пожаров в России накрыл ряд областей Казахстана
Пожары Происшествия
01:09
Анита Цой прикована к инвалидной коляске
Шоу-бизнес
05:47
Путин объявил ВМФ России всесильным
Политика Армия
Путин на «Рапторе» попал на видео
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение