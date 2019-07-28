Появились подробности убийства найденной в чемодане блогерши

СМИ разузнали о многочисленных романах 24-летней студентки медицинского вуза и блогера Екатерины, тело которой в одних кружевных подвязках было обнаружено в чемодане на западе Москвы . В убийстве девушки подозревают ее бойфренда, который уже выехал за пределы России

По информации «Московского комсомольца», Екатерина снимала квартиру в Москве, причем жилище использовалось как место для свиданий.

Сообщается, что в последнее время у нее был постоянный молодой человек, который полностью обеспечивал девушку. Однако недавно популярная блогерша начала отношения с поклонником, которым был значительно старше ее парня. Новому избраннику она сказала, что рассталась с предыдущим возлюбленным.

28 июля пара планировала вылететь на отдых в Нидерланды.

«Обманутый мужчина узнал о планах своей благоверной и, по всей вероятности, впал в ярость», — говорится в статье.

Издание отмечает, что, по некоторым данным, у девушки было еще несколько ухажеров. Также ее фотографии можно найти на сайтах, посвященных эскорту.

Отец девушки работает врачом. В последний раз она общалась с родителями в конце прошлой недели, а потом в течение нескольких дней не выходила на связь. По просьбе родителей Екатерины владелец открыл входную дверь съемной квартиры. В прохожей стоял чемодан, из которого торчали голые ноги убитой девушки. Увиденное шокировало ее родителей, отцу вызвали скорую.

На шее и груди девушки виднелись две колото-резаные раны, а из одежды на ней были только кружевные подвязки, добавляет издание.

Правоохранители установили, что убийство произошло в пятницу. Именно в этот чемодан девушка должна была собрать вещи перед заграничной поездкой.

Последнего ухажера Екатерины допросили. Отмечается, что с возлюбленной они не ссорились.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как в квартиру к Екатерине приходил ее бывший молодой человек. О нем известно, что это преуспевающий коммерсант. Он покинул Россию и сейчас находится в Европе.

Напомним, по факту убийства девушки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».