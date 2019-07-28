Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иркутской области началась новая волна паводка 

Авторадио 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр города Тулуна Иркутской области Юрий Карих призвал население готовиться к эвакуации, поскольку уровень воды в реке Ия продолжает расти. Уже подтоплено несколько районов города. Сильные дожди в регионе продолжаются, за сутки выпала месячная норма осадков.
Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
Авторадио: последние новости
Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля Экипажа задержанного танкера покинул Украину Площадь пожаров в Восточной Сибири составила почти 1,5 млн гектаров
Происшествия , Погода , Иркутская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил ВМФ России всесильным37
Умер журналист Владимир Кара-Мурза11
Стало известно об опасной системе Boeing 737 МАХ2
Украинские электрички испугали пользователей Сети33
Путин на «Рапторе» попал на видео12
Видео
03:45
Россиянам пообещали осень в начале августа
Погода Общество
00:32
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Общество
01:09
Анита Цой прикована к инвалидной коляске
Шоу-бизнес
05:47
Путин объявил ВМФ России всесильным
Политика Армия
Путин на «Рапторе» попал на видео
Политика Армия
01:01
Автономия Донбасса? Что предложили Зеленскому
Политика В мире
00:51
Как Юлия Меньшова ссорилась со звездами
Шоу-бизнес Статьи
00:20
Митинг в Москве: Запад отреагировал на массовые задержания
В мире Происшествия
00:42
«Кормят помоями»: с чем сталкиваются россияне в Турции
В мире Статьи
01:02
«Перекрыли Садовое кольцо. Что у них в голове?»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение