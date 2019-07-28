В Иркутской области началась новая волна паводка

Мэр города Тулуна Иркутской области Юрий Карих призвал население готовиться к эвакуации, поскольку уровень воды в реке Ия продолжает расти. Уже подтоплено несколько районов города. Сильные дожди в регионе продолжаются, за сутки выпала месячная норма осадков.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.