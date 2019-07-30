Число погибших при крушении самолета в Пакистане возросло до 12 человек

Потерпевший крушение на северо-востоке Пакистана самолет принадлежал армейской авиации страны, число погибших возросло до 12 человек, сообщает местная газета News International со ссылкой на пакистанскую межведомственную службу по связям с общественностью (ISPR).

Ранее сообщалось о 10 погибших.

Отмечается, что самолет армейской авиации выполнял тренировочный полет. Среди 12 погибших два пилота самолета и три члена экипажа.

Небольшой самолет потерпел крушение в ночь на вторник в городе Равалпинди. После падения самолет загорелся, и огонь перенесся на несколько близлежащих домов. Причины крушения не приводятся.