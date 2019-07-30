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Число погибших при крушении самолета в Пакистане возросло до 12 человек 

РИА Новости + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
Потерпевший крушение на северо-востоке Пакистана самолет принадлежал армейской авиации страны, число погибших возросло до 12 человек, сообщает местная газета News International со ссылкой на пакистанскую межведомственную службу по связям с общественностью (ISPR).
Ранее сообщалось о 10 погибших.
Отмечается, что самолет армейской авиации выполнял тренировочный полет. Среди 12 погибших два пилота самолета и три члена экипажа.
Небольшой самолет потерпел крушение в ночь на вторник в городе Равалпинди. После падения самолет загорелся, и огонь перенесся на несколько близлежащих домов. Причины крушения не приводятся.
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Происшествия , Авиакатастрофа , Пакистан
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