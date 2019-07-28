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На детской площадке в Нью-Йорке прогремела стрельба, пострадали 7 человек
Вести.Ru
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ещё 5
1 час назад
Фото: twitter.com
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В нью-йоркском
Бруклине
прогремела стрельба на детской площадке. Пострадали семь человек. Все они госпитализированы, передает ТАСС. Состояние некоторых раненых тяжелое.
Подробностей ЧП пока не приводится.
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