На Аляске начали расследование после гибели актрисы из «Брестской крепости»

Полиция штата Аляска проводит расследование по факту гибели актрисы Вероники Никоновой во время перехода реки Текланика.

Полиция Аляски проводит расследование в связи с гибелью 24-летней гражданки Белоруссии , режиссера и актрисы Вероники Никоновой, которая утонула в реке во время медового месяца.

«Тело было передано судмедэкспертам штата. Проводится расследование в связи с произошедшим», — сообщил представитель полиции Кеннет Марш.

Как сказал правоохранитель, специалисты после экспертизы «установят причину смерти», пишет ТАСС.

По имеющимся данным, супруг девушки Петр Маркелов позвонил в полицию и сообщил о гибели жены. Пара совершала пешую прогулку, когда они попытались пересечь реку Текланика, уровень в которой поднялся из-за дождей, течение было слишком быстрым и девушка упала в воду. Супруг актрисы заявил, что «ему удалось вытащить жену в 30 м ниже по течению, но к тому времени она уже скончалась».

В полиции отметили, что туристы могли переходить реку, держась за натянутую веревку, однако Никонова, вероятно, выпустила ее из рук. Сотрудники правоохранительных органов , спасательные службы и добровольцы прибыли на место трагедии сразу после звонка Маркелова.

Следователи рассказали, что молодожены отправились в лес посмотреть на старый автобус, который является местной достопримечательностью, так как в нем несколько месяцев в 1992 году жил американский путешественник Кристофер Маккэндлесс. Позднее Джон Кракауэр написал о его жизни книгу «В диких условиях».

Ранее сообщалось, что актриса фильма «Брестская крепость» Вероника Никонова утонула в реке Текланика во время свадебного путешествия с мужем Петром Маркеловым на Аляске.