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Клоун на круизном судне подрался с моряками 

Вести.Ru 1 час назад
Пассажир, одетый в костюм клоуна, устроил массовую драку на круизном судне, сообщает AP. В результате беспрецедентного дебоша несколько моряков получили ранения, так как сражающие стороны использовали мебель и посуду в качестве оружия.
Дресс-код вечеринки black-tie предполагал вечерние платья для дам и фраки с галстуками-бабочкой для мужчин. Однако один из гостей пришел в костюме клоуна, чем вызвал недовольство других пассажиров. Попытка вывести его из ресторана привела к драке.
"Там было море крови и летающая мебель", — описали происшествие свидетели.
В ресторан на 16-м этаже, где проходила вечеринка, были вызваны полиция и экстренные службы. Лайнер направлялся из норвежского Бергена в английский Саутгемптон. Все пассажиры после инцидента высадились с корабля, полиция проводит расследование, арестованы два человека.
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