«Повторения беспредела здравым людям не нужно»

Несанкционированная акция в центре Москвы в субботу собрала порядка 3,5 тысяч человек, то есть примерно в 4 раза меньше, чем недавний согласованный митинг. В итоге ее участники разбежались по центру Москвы и даже в какой-то момент перекрыли Садовое кольцо — в районе Цветного бульвара, чем вызвали язвительные комментарии в Сети — мол, перекрытие Садового кольца, то есть провоцирование транспортного коллапса — последнее чего бы хотели москвичи при любом развитии событий. По последней информации ГУ МВД по столице, задержаны были около 300 человек.

На этой неделе глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключила, что требование некоторых кандидатов на выборы в Мосгордуму зарегистрировать всех без проверки подписей может быть продиктовано их нежеланием проанализировать реальную ситуацию с их избирательными документами.

По мнению Памфиловой, требование «всех чохом зарегистрировать, без всяких проверок у некоторых базируется на нежелании как раз, чтобы прозрачно, открыто проверили, что же у них там на самом деле, а не то, что декларируется с митинговой трибуны и в прессе, а на самом деле каково состояние [документов], действительно ли реальные подписи, какие там документы в порядке».

На этом фоне и последовали призывы к участию в несанкционированной акции, которую ее организаторы наметили на субботу.

«Я видел, как прямо при мне залезали люди на деревья, вставали на с цветами на кадки и прочее. И сотрудники полиции по 5-6 минут уговаривали их спуститься, потом объявления через мегафон с просьбой разойтись, отойти в сторону, не мешать проходу граждан, и эти люди не расходятся, и только после 10-15-20 минут полиция так или иначе отодвигает их в сторону, постепенно оттесняет от проезжей части, чтобы могли спокойно проезжать машины и могли проходить спокойно люди», — рассказал он.

Григорьев утверждает, что заметил он и явных провокаторов.

«Например, я увидел, как женщина перед видеокамерами, женщина пожилого возраста дает интервью о том, что ее били целых три милиционера. И при этом у нее были следы крови на лице. Но история с тремя милиционерами, которые ее якобы сначала побили, а потом отпустили, она выглядит фантастической, естественно», — отметил член Общественной палаты.

«Потом обнаружилось, что у нее какая-то ранка на пальце, то есть, по всей видимости, она просто выдавила из этой ранки кровь и размазала по своему лицу. Кроме того, я бы еще сказал, что некоторые люди настроены очень агрессивно, они прямо ругаются матом, очень агрессивно себя ведут», — поделился наблюдениями Григорьев.

По информации столичного главка МВД, всего в несанкционированной акции приняли участие порядка 3,5 тысяч человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции.

За нарушение общественного порядка, по данным полиции на 16.00 мск, задержано 295 человек.

При этом в МВД говорят, что значительное количество задержанных не являются жителями Москвы. Значительное число иногородних в ходе протестных акций, казалось бы касающихся чисто московских вопросов, стало в последнее время еще одной их характерной чертой.

К вечеру в соцсетях появились сообщения о том, что задержанных в субботу отпускали из различных ОВД столицы без составления протоколов.

«Как и ожидалось, общение незарегистрированных кандидатов с избирателями не получилось, так же, как и разговор по совершенствованию работы избирательной системы, — подвел итог событиям 27 июля сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. — Это и не могло получиться в данной ситуации, поскольку акция была несогласованная, проводилась в субботний день, естественно полиция должна была обеспечивать общественный порядок».

Он также констатировал, что еще до митинга были предупреждения относительно того, что акция несогласованная, призывы соблюдать правопорядок, говорилось об ответственности за организацию несогласованной акции: «Однако организаторы этого не услышали и, по сути дела, подставили толпу перед правоохранителями».

Отвечая на вопрос о разошедшихся по соцсетям роликам, которые комментаторы в Сети расценили как примеры чрезмерной реакции полиции на действия протестующих, Брод заявил, что «нужно разбираться по каждому конкретному случаю задержаний, применений спецсредств, были ли превышены полномочия».

«Но, на мой взгляд, полиция работала адекватно в непростых условиях разгула толпы, я бы так сказал.

Создается впечатление, что организаторы акции заимствовали опыт майданной украинской «демократии», которая привела к деградации общественно-политической, экономической и социальной системы Украины. Не хотелось бы повторения такого сценария.