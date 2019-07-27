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ОМОН начал задерживать протестующих на Трубной площади 

Lenta.ru + ещё 4 34 минуты назад
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters
На Трубной площади в Москве начались задержания участников несогласованной акции оппозиции. Об этом сообщает ТАСС.
Протестующих задерживают сотрудники полиции и бойцы ОМОН. На данный момент задержаны до 10 человек, указывает агентство.
На Трубную площадь участники акции переместились с Тверской улицы, где они собрались ранее днем на митинг у здания мэрии Москвы.
В столичном главке МВД ранее подтвердили задержание 295 участников несогласованной акции, уточнив, что «значительное количество задержанных не являются жителями Москвы». Всего на митинг, по данным полиции, собрались 3,5 тысячи человек. Также сообщалось, что в ходе акции протеста был распылен газовый баллончик. Злоумышленников разыскивают.
Митинг у здания столичной мэрии организовали оппозиционные кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за превышения числа недействительных подписей. Как отмечали в прокуратуре, оппозиционеры распространяют в соцсетях призывы принять участие в акции у дома номер 13 на Тверской улице. В ведомстве подчеркнули, что организация несогласованных акций и участие в них влекут за собой «установленную законодательством Российской Федерации ответственность». О возможности провокаций в ходе митинга также предупреждал мэр Москвы Сергей Собянин.
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Комментарии3
Происшествия , Сергей Собянин , Генпрокуратура РФ , Мосгордума , Правительство Москвы , МВД , Москва
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