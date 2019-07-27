ОМОН начал задерживать протестующих на Трубной площади

На Трубной площади в Москве начались задержания участников несогласованной акции оппозиции. Об этом сообщает ТАСС.

Протестующих задерживают сотрудники полиции и бойцы ОМОН. На данный момент задержаны до 10 человек, указывает агентство.

На Трубную площадь участники акции переместились с Тверской улицы, где они собрались ранее днем на митинг у здания мэрии Москвы

В столичном главке МВД ранее подтвердили задержание 295 участников несогласованной акции, уточнив, что «значительное количество задержанных не являются жителями Москвы». Всего на митинг, по данным полиции, собрались 3,5 тысячи человек. Также сообщалось, что в ходе акции протеста был распылен газовый баллончик. Злоумышленников разыскивают.