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Безопасность Boeing 737 MAX никто не проверил 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Lindsey Wasson / Reuters
Ответственность за одобрение работы системы MCAS в новейших пассажирских самолетах Boeing 737 MAX, проблемы с которой, предположительно, могли привести к двум авиакатастрофам с участием этих лайнеров, была передана производителю, то есть самой корпорации Boeing. Таким образом, американские власти не были в курсе тонкостей и рисков этой системы, говорится в материале газеты The New York Times со ссылкой на действующих и бывших сотрудников Федеральной авиационной администрации (FAA) США и Boeing.
По информации издания, MCAS тестировалась только производителем и не подвергалась стресс-тестам FAA, а за разработкой системы на ранней стадии со стороны регулятора следили лишь двое малоопытных инженеров. После того, как вся ответственность за одобрение работы MCAS была переложена на Boeing, корпорация вообще избавилась от необходимости предоставлять этим инженерам какие-либо данные о системе.
К такой ситуации привело нарушение регулятивного процесса, которое фактически нейтрализовало надзорные полномочия авиационных властей. FAA, как пишет The New York Times, «многие годы» передавала производителям рутинные задачи, чтобы ее собственные специалисты могли сосредоточиться на наиболее важных проблемах безопасности, однако в ходе разработки Boeing 737 MAX корпорации-производителю был предоставлен практически полный контроль над созданием самолета. Из-за этого ключевые сотрудники регулятора не знали о таких важных нововведениях, как, например, MCAS.
В FAA и Boeing выступили в защиту сертификации самолета. Так, в администрации 26 июля заявили, что применяемые регулятором методы хорошо отработаны и благодаря им последовательно конструируются безопасные самолеты. Также в ведомстве отметили, что сотрудники FAA отработали 110 тысяч часов в процессе сертификации модели 737 MAX. В Boeing в свою очередь настаивают на том, что 737 MAX соответствует требованиям авиационных властей, поскольку был сертифицирован ими.
О роли MCAS в катастрофах с участием Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии в марте этого года сообщал со ссылкой на источники телеканал ABC News. По его данным, самолет мог столкнуться с птицей или другим объектом, что привело к повреждению датчика угла атаки, после чего активировалась система MCAS, выравнивающая лайнер в воздухе. Пилоты действовали по инструкции и пытались отключить ее, однако она автоматически включалась как минимум четыре раза, указывало агентство Reuters. Согласно расчетам конструкторов, MCAS должна дополнительно защищать самолет от сваливания, однако в случае активации до начала пикирования она фактически способствовала его падению. Предположительная ошибка в дальнейшем была исправлена путем обновления программного обеспечения, однако в десятках стран мира, в том числе в США, продолжает действовать запрет на эксплуатацию 737 MAX.
За последний год в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.
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Происшествия , Boeing , Reuters , телеканал АВС , New York Times , США
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