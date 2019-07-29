Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Горит «Черногория»: Площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась 

Рамблер + ещё 18 10 минут назад
Фото: ТАСС
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила площадь Черногории и Ямайки — более 16 тысяч квадратных километров. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.
Сегодня полпред провел совещание по вопросу пожаров. В нем поучаствовали главы субъектов федерации округа и врио главы Рослесхоза Михаил Клинов.
В ходе совещания было озвучено, что площадь лесных пожаров на территории СФО ныне превышает 1,6 гектара. Это свыше 16 тысяч квадратных километров, то есть больше, чем площадь Черногории (14 тысяч кв. км), Катара (11,4 тысячи) и, к примеру, Ямайки (10,9 тысячи).
Также на совещании прозвучало, что в округе действует 232 очага лесных пожаров, их площадь выросла более чем на 60% с 22 по 27 июля, а наиболее сложная обстановка — в Иркутской области и Красноярском крае (137 и 94 пожара соответственно).
Предельно допустимая концентрация по оксиду углерода зафиксирована на территории одного населенного пункта — города Киренск Иркутской области.
Комментарии2
Происшествия , Пожары , Новости Сибири , Пожар в Красноярске , Михаил Клинов , Рослесхоз , Черногория , Ямайка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский перекроит СБУ143
Торчали ноги в кружевах: трагическая гибель блогерши15
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ экс-чиновник185
Как изменится жизнь россиян с августа362
«Дискриминация»: В ОБСЕ раскритиковали Украину178
Видео
00:47
Подсчитаны жертвы стрельбы на фестивале в США
Происшествия США
03:36
Россияне не хотят новых паспортов
Социология
00:48
«Чего хочет народ»: пророссийский митинг в Грузии
В мире Статьи
01:26
Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе
Войска В мире
09:43
Триллионы рублей потеряны. Мир страдает без пчел
Экология
00:36
Лидер Rammstein сел за штурвал самолета в Москву
Шоу-бизнес Катастрофы
00:36
Мужчина расстрелял толпу на фестивале
Криминал Происшествия
00:35
Ситуация в Иркутской области осложнилась
Катастрофы
01:19
Понаехали: мигранты строят новую Россию
Общество Статьи
03:19
«Здесь всё принадлежит Китаю»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение