Горит «Черногория»: Площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась

Площадь лесных пожаров в Сибири превысила площадь Черногории Ямайки — более 16 тысяч квадратных километров. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Михаил Клинов. Сегодня полпред провел совещание по вопросу пожаров. В нем поучаствовали главы субъектов федерации округа и врио главы Рослесхоза

В ходе совещания было озвучено, что площадь лесных пожаров на территории СФО ныне превышает 1,6 гектара. Это свыше 16 тысяч квадратных километров, то есть больше, чем площадь Черногории (14 тысяч кв. км), Катара (11,4 тысячи) и, к примеру, Ямайки (10,9 тысячи).

Также на совещании прозвучало, что в округе действует 232 очага лесных пожаров, их площадь выросла более чем на 60% с 22 по 27 июля, а наиболее сложная обстановка — в Иркутской области и Красноярском крае (137 и 94 пожара соответственно).

Предельно допустимая концентрация по оксиду углерода зафиксирована на территории одного населенного пункта — города Киренск Иркутской области.