Щербинский суд Москвы назначил муниципальному депутату Илье Яшину, незарегистрированному кандидату в Мосгордуму десять суток ареста за организацию несанкционированной акции 27 июля. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.
По версии полиции, 23 июля в твиттере оппозиционер призвал всех к митингу 27 июля.
Политика задержали вечером в субботу в районе Цветного бульвара. На него в полиции составили протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП, которая предусматривает ответственность за проведение акции без подачи уведомления.
Яшин вину не признал. Свое преследование он считает политически мотивированным. Решение Щербинского суда он планирует оспорить в Мосгорсуде.