Илья Яшин арестован на десять суток

Щербинский суд Москвы назначил муниципальному депутату Илье Яшину , незарегистрированному кандидату в Мосгордуму десять суток ареста за организацию несанкционированной акции 27 июля. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.

По версии полиции, 23 июля в твиттере оппозиционер призвал всех к митингу 27 июля.

Политика задержали вечером в субботу в районе Цветного бульвара. На него в полиции составили протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП, которая предусматривает ответственность за проведение акции без подачи уведомления.