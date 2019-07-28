Пойман сбежавший из-под конвоя опасный российский преступник

Обвиняемый в убийстве мужчина, который в среду сбежал из-под конвоя, пойман в Краснодарском крае . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД России.

Речь идет о 39-летнем Антоне Санникове — уроженце якутского села Устье, который обвиняется в тяжком преступлении. Мужчину задержали в поселке Маяк сотрудники отдела полиции Армавира. В ближайшее время его передадут инициатору розыска.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что Санников проходит по уголовному делу о групповом убийстве предпринимателя в Сочи в 2018 году. Он также обвиняется в краже денег и угоне автомобиля. Помимо Санникова обвинение предъявлено двум его знакомым.