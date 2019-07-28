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Пойман сбежавший из-под конвоя опасный российский преступник 

Lenta.ru + ещё 4 56 минут назад
Фото: Lenta.ru
Обвиняемый в убийстве мужчина, который в среду сбежал из-под конвоя, пойман в Краснодарском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД России.
Речь идет о 39-летнем Антоне Санникове — уроженце якутского села Устье, который обвиняется в тяжком преступлении. Мужчину задержали в поселке Маяк сотрудники отдела полиции Армавира. В ближайшее время его передадут инициатору розыска.
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что Санников проходит по уголовному делу о групповом убийстве предпринимателя в Сочи в 2018 году. Он также обвиняется в краже денег и угоне автомобиля. Помимо Санникова обвинение предъявлено двум его знакомым.
Мужчина совершил побег вечером 24 июля. Это произошло в обменном пункте железнодорожной станции «Армавир-2» в момент передачи встречному караулу от СИЗО. По факту побега из-под стражи было возбуждено уголовное дело. Ранее поступала информация, что Санников обвиняется в убийстве собственного брата, совершенном 13 декабря 2018 года.
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Происшествия , СКР , ФСИН , Краснодарский Край
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