Известного блогера нашли в мертвым в канализации в Петербурге

Автор видеоблога Road to film из Белоруссии погиб вместе с сопровождавшим его дигером в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге , сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Тела двух мужчин обнаружены в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки", — сказал собеседник агентства.

По его словам, согласно предварительным данным, один из погибших — автор видеоблога Road to film из Белоруссии, второй — сопровождавший его дигер.

По данным местных СМИ, мужчины спускались в канализационный коллектор глубиной около пяти метров для видеосъемки, после чего связь с ними прервалась.

Ведется проверка.