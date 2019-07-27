Автор видеоблога Road to film из Белоруссии погиб вместе с сопровождавшим его дигером в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Тела двух мужчин обнаружены в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки", — сказал собеседник агентства.
По его словам, согласно предварительным данным, один из погибших — автор видеоблога Road to film из Белоруссии, второй — сопровождавший его дигер.
По данным местных СМИ, мужчины спускались в канализационный коллектор глубиной около пяти метров для видеосъемки, после чего связь с ними прервалась.
Ведется проверка.