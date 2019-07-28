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Вода в Тулуне поднялась выше критического уровня 

Рамблер + ещё 53 19 минут назад
Фото: ТАСС
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области составил 708 см, что больше критического на 8 см, сообщает ТАСС.
Иркутский Тулун снова затопило
Он был зафиксирован по состоянию на 22:00 (17:00 мск).
В воскресенье 28 июля в Тулуне началась эвакуация населения.
Под угрозой нового подтопления находятся три района: район Мясокомбината, Гидролизный и ЛДК. Как сообщается на городском сайте, в Тулунском районе эвакуация проходит в населённых пунктах Уйгат, Кривуша, Красноозёрский, Красный Октябрь, Евдокимовский. В Тулунский район из города Братска вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России. С утра в Тулунском районе эвакуировали около 200 человек.
Мэр Тулуна Юрий Карих накануне обратился к горожанам, призвав их быть готовыми к эвакуации. По прогнозам, уровень воды в реке Ия может подняться до 770 сантиметров.
В конце июня из-за дождей реки в Иркутской области Тулун сильно пострадал, тогда уровень воды в Ие понимался почти до 14 метров.
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Происшествия , Катастрофы , Погода , Иркутская Область
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