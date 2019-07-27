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Reuters: в Южной Корее при обрушении конструкции в ночном клубе погибли два человека 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Два человека погибли, еще не менее девяти получили ранения в субботу при обрушении двухэтажной конструкции, расположенной в одном из ночных клубов в южнокорейском Кванджу. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, в числе пострадавших — девять иностранных спортсменов, прибывших в Кванджу для участия в проходящем там чемпионате мира по водным видам спорта. Агентство отмечает, что пострадали пловцы из США, Новой Зеландии, Нидерландов, Италии и Бразилии. Как сообщается, ранения, полученные спортсменами, не являются серьезными.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу проходит с 12 по 28 июля.
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