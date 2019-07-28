Сотрудники сгоревшего лагеря пожаловались на травлю

Алексей Денисов, заместитель директора по общим вопросам «Экстрим-Сервис», компании — учредителя комплекса «Холдоми», призвал прекратить травлю сотрудников лагеря в социальных сетях.

«Как руководитель я столкнулся с глубоким шоком сотрудников — давление в социальных сетях, где комментирующие призывают к самым жестоким способам расправы, в том числе в отношении детей руководства и персонала. Я, признаюсь честно, не знаю — почему вожатого, который в горящей палатке, лез под кровати — искал детей, ненавидят люди. Мы много раз говорили — что не снимаем с себя ответственности, для нас крайне важно найти причины этой трагедии», — говорится в его обращении, опубликованном на сайте компании.

Он также сообщил, что никто не снимает с себя ответственности за случившееся.

«Идет следствие, рассматриваются версии, а что если это был поджог или теракт? Я понимаю, что меня могут не услышать многие, но я искренне прошу. Вожатые, обслуживающий персонал комплекса — это обычные, очень простые люди, жители небольших городов и поселков, которых эта страшная трагедия коснулась в значительной степени. Не нужно травить их — они сделали все, что могли», — подчеркнул Денисов..

Он также отметил, что компанию ждут массовые сокращения персонала. Это жители в — жителей города Комсомольска, поселков Солнечный и Горный, в некоторых случаях это семьи.

Денисов подчеркивает, что администрация комплекса уведомляла контролирующие органы об организации палаточного лагеря, а проверки и профилактические мероприятия проводились в марте, мае и июле органами противопожарного контроля и Роспотребнадзора. В подтверждение его слов на сайте размещены соответствующие документы.

Пожар в палаточном лагере «Холдоми», где находились 189 человек, произошел в ночь на 23 июля. Дети размещались в палатках, 20 из 26 палаток сгорели, погибли четыре ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту в части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).