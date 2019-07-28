Сотрудники сгоревшего лагеря пожаловались на травлю

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Сотрудники сгоревшего детского палаточного лагеря пожаловались на травлю 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Администрация горнолыжного комплекса «Холдоми» заявила о давлении на сотрудников лагеря в социальных сетях, начавшейся в связи с пожаром. Об этом говорится в сообщении заместителя директора компании «Экстрим-Сервис» по общим вопросам Алексея Денисова, размещенном на сайте комплекса.
Директора лагеря «Холдоми» арестовали
«Как руководитель, я столкнулся с глубоким шоком сотрудников — давление в социальных сетях, где комментирующие призывают к самым жестоким способам расправы, в том числе в отношении детей руководства и персонала. Я, признаюсь честно, не знаю — почему вожатого, который в горящей палатке, лез под кровати — искал детей, ненавидят люди. Мы много раз говорили — что не снимаем с себя ответственности, для нас крайне важно найти причины этой трагедии», — говорится в сообщении.
Денисов уточнил, что готовятся массовые сокращения персонала. Он также подчеркнул, что работники лагеря — это «простые люди, которых эта страшная трагедия коснулась в значительной степени», в связи с чем травлю следует прекратить. По словам замдиректора, администрация комплекса уведомляла контролирующие органы об организации палаточного лагеря, а проверки и профилактические мероприятия проводились в марте, мае и июле органами противопожарного контроля и Роспотребнадзора.
Пожар в палаточном лагере «Холдоми», где находились 189 человек, произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту в части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим. Директор лагеря Максим Кузнецов и директор «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков проходят по делу как подозреваемые.
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Происшествия , Видео , Общество , Пожары
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