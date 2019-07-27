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США потребовали от россиянина Винника $100 млн 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Alexandros Avramidis/Reuters
Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий иск.
Как отмечается, в настоящее время США требует от Греции экстрадиции россиянина.
Известно, что иск был подан против россиянина лично.
Александр Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу.
Ранее "Известия" сообщили, что Винник написал обращение к Путину.
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Происшествия , Александр Винник , газета "Известия" , США
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