Украинца задержали за незаконную попытку вывоза в Россию деталей для вертолетов Ми-8 и Ми-29

В Харьковской области Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила незаконный вывоз в Россию товаров военного назначения. Информация об этом была опубликована на сайте спецслужбы.

В СБУ получили информацию о том, что житель Харьковской области незаконно купил комплектующие к авиационной технике. Украинец планировал вывезти их за границу без необходимых разрешительных документов.

Мужчина был задержан во время таможенного контроля на вокзале в Харькове. В его вещах были обнаружены запчасти к топливно-регулирующему оборудованию авиаприборов. В отношении задержанного правоохранители завели дело о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 2 ст. 333 УК Украины).

Как позже установили специалисты, устройства, обнаруженные у мужчины, предназначались для ремонта вертолетов Ми-8 и Ми-29. Они относятся к категории товаров военного назначения, а это значит, что вывозить за границу их можно только с разрешения Госслужбы экспортного контроля Украины.