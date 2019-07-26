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Украинца задержали за незаконную попытку вывоза в Россию деталей для вертолетов Ми-8 и Ми-29 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Харьковской области Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила незаконный вывоз в Россию товаров военного назначения. Информация об этом была опубликована на сайте спецслужбы.
В СБУ получили информацию о том, что житель Харьковской области незаконно купил комплектующие к авиационной технике. Украинец планировал вывезти их за границу без необходимых разрешительных документов.
Мужчина был задержан во время таможенного контроля на вокзале в Харькове. В его вещах были обнаружены запчасти к топливно-регулирующему оборудованию авиаприборов. В отношении задержанного правоохранители завели дело о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 2 ст. 333 УК Украины).
Как позже установили специалисты, устройства, обнаруженные у мужчины, предназначались для ремонта вертолетов Ми-8 и Ми-29. Они относятся к категории товаров военного назначения, а это значит, что вывозить за границу их можно только с разрешения Госслужбы экспортного контроля Украины.
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Происшествия , СБУ
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