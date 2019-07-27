На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии

Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, военнослужащие получили ожоги глаз от распыления перцового газа неизвестными. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их состояние здоровья вне опасности.

В столичном главке МВД ранее подтвердили задержание 295 участников несогласованной акции 27 июля, уточнив, что «значительное количество задержанных не являются жителями Москвы». Всего на митинг, по данным полиции, собрались 3,5 тысячи человек. Также сообщалось, что в ходе акции протеста был распылен газовый баллончик. Злоумышленников разыскивают.

Несанкционированная акция стартовала на Тверской улице, затем митингующие прошлись по центру города и вышли на Трубную площадь. Там их вновь начали задерживать.