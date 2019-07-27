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На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии 

Lenta.ru + ещё 10 13 минут назад
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
По его словам, военнослужащие получили ожоги глаз от распыления перцового газа неизвестными. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их состояние здоровья вне опасности.
В столичном главке МВД ранее подтвердили задержание 295 участников несогласованной акции 27 июля, уточнив, что «значительное количество задержанных не являются жителями Москвы». Всего на митинг, по данным полиции, собрались 3,5 тысячи человек. Также сообщалось, что в ходе акции протеста был распылен газовый баллончик. Злоумышленников разыскивают.
Несанкционированная акция стартовала на Тверской улице, затем митингующие прошлись по центру города и вышли на Трубную площадь. Там их вновь начали задерживать.
Митинг у здания столичной мэрии организовали оппозиционные кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за превышения числа недействительных подписей. Как отмечали в прокуратуре, оппозиционеры распространяют в соцсетях призывы принять участие в акции у дома номер 13 на Тверской улице. В ведомстве подчеркнули, что организация несогласованных акций и участие в них влекут за собой «установленную законодательством Российской Федерации ответственность». О возможности провокаций в ходе митинга также предупреждал мэр Москвы Сергей Собянин.
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Происшествия , Сергей Собянин , Росгвардия , Генпрокуратура РФ , Мосгордума , Правительство Москвы , МВД
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