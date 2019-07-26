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Мужчине вместе с землей для дачи привезли боевой снаряд 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Боевой снаряд времен Великой отечественной войны обнаружил мужчина, который заказал грунт для своей дачи в Можайском районе Подмосковья. Спасатели обезвредили находку и никто не пострадал.
Как сообщил источник «360», мужчина решил приобрести землю на дачу, которая находится в подмосковном ДНП «Тихий луг». После доставки он нашел в грунте старый снаряд и решил отнести его в лесополосу неподалеку. Боеприпас чудом не взорвался и прибывшие спасатели его обезвредили. Предварительно они оцепили территорию вокруг него.
«360» удалось связаться с предполагаемым поставщиком земли, но мужчина заявил, что не в курсе произошедшей ситуации. По его словам, грунт перед продажей закупается на Минском шоссе. Мужчина рассказал, что возил заказы для знакомых и в Можайский район ездил в том числе.
На данный момент официальной информации, откуда взялся грунт и снаряд пока нет. Также неизвестно будет ли хозяин дачного участка обращаться с заявлением в полицию.
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Происшествия , Московская область
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