Мужчине вместе с землей для дачи привезли боевой снаряд

Боевой снаряд времен Великой отечественной войны обнаружил мужчина, который заказал грунт для своей дачи в Можайском районе Подмосковья . Спасатели обезвредили находку и никто не пострадал.

Как сообщил источник «360», мужчина решил приобрести землю на дачу, которая находится в подмосковном ДНП «Тихий луг». После доставки он нашел в грунте старый снаряд и решил отнести его в лесополосу неподалеку. Боеприпас чудом не взорвался и прибывшие спасатели его обезвредили. Предварительно они оцепили территорию вокруг него.

«360» удалось связаться с предполагаемым поставщиком земли, но мужчина заявил, что не в курсе произошедшей ситуации. По его словам, грунт перед продажей закупается на Минском шоссе. Мужчина рассказал, что возил заказы для знакомых и в Можайский район ездил в том числе.

На данный момент официальной информации, откуда взялся грунт и снаряд пока нет. Также неизвестно будет ли хозяин дачного участка обращаться с заявлением в полицию.